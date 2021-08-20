Разработчик сообщил о контактах по одобрению «КовиВака» в странах Азии и Америки

Центр им. Чумакова ведет переговоры с рядом зарубежных партнеров по одобрению использования вакцины «Ковивак» в странах Юго-Восточной Азии, а также Центральной и Южной Америки. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщил генеральный директор учреждения, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.

«Мы ведем переговоры по одобрению использования вакцины «КовиВак» как в Юго-Восточной Азии, так и в Центральной и Южной Америке. И видим, что интерес со стороны зарубежных стран к нашей вакцине очень высокий. В то же время мы только начали исследования третьей фазы вакцины и говорить о регистрации нашего препарата за рубежом преждевременно. Никаких конкретных договоренностей пока нет, в том числе по использованию разработанной в нашем центре вакцины в Южной Корее», — приводят «РИА Новости» слова Ишмухаметова.

Ранее в этот день сообщалось, что производители российской вакцины от коронавируса «КовиВак» подали заявку на ее одобрение в Южной Корее.

7 июля Ишмухаметов заявил, что «КовиВак» эффективен против штамма коронавируса «Дельта».

В апреле Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и южнокорейские компании GL Rapha и ISU Abxis подписали соглашение о производстве в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В фонде отметили, что соглашение с компанией стало первым трехсторонним договором для осуществления трансфера технологии компании, которая входит в консорциум.

Разработанная Центром имени Чумакова «КовиВак» является третьей зарегистрированной в России вакциной от коронавируса, дата ее регистрации — 20 февраля.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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