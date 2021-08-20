Почти 300 незаконных гаражей ликвидировали в Омске

Почти 300 незаконно установленных гаражей ликвидировали в Омске в 2021 году. Жители города стали чаще оформлять документы на строения и оплачивать аренду земли.

По данным мэрии, наибольшее количество нелегальных гаражей выявлено в Центральном районе, там ликвидировали 106 объектов. В Советском районе с нарушениями были установлены 73 гаража, в Ленинском — 51 гараж, в Кировском — 33 гаража, в Октябрьском — 15 объектов. Об этом сообщает ИА «Город55».

Жители Омска, которые решили узаконить свои гаражи и оформить на них документы, пополнили городской бюджет на 8 млн рублей. В среднем арендная плата за участок земли под гараж составляет около 1 тыс. рублей в год.

За первое полугодие 2021 года в Липецке выявили 306 нелегальных гаражей и других самовольных построек. Больше половины конструкций собственники убрали самостоятельно.