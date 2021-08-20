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В бундестаге призвали к переговорам с Россией о поставках водорода по СП-2

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Водород, который в будущем может поступать из России по «Северному потоку – 2», пригодится Германии для достижения энергетических целей. Об этом заявил ТАСС глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в пятницу, 20 августа.

Перспективный газ: Россия намерена развивать водородную энергетику
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«Я много думаю об идее использования «Серверного потока – 2» для [поставок] водорода в будущем», — сказал он.

Эрнст рассказал, что в настоящее время Германия ищет партнеров по поставкам водорода по всему миру. Транспортировка по морю требует много времени и средств, а СП-2 — трубопровод, который можно было бы переоборудовать для транспортировки водорода.

«Россия обладает огромным потенциалом в производстве «зеленого» водорода, который нам понадобится для реализации энергетической реформы. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы мы как можно скорее заговорили с Россией о будущих поставках водорода», — добавил глава комитета бундестага по экономике и энергетике.

Он подчеркнул, что в первую очередь ФРГ будет нуждаться в поставках газа в ближайшие годы, сказал депутат от Левой партии. В этой связи российский газопровод является «правильным и важным проектом».

Как сообщал в июле в интервью газете Handelsblatt исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, «Северный поток – 2» спустя 10 лет может быть пригоден к поставкам водорода по одной или двум веткам. Также он отмечал, что строительные работы в рамках проекта могут завершиться уже в августе. Принять проект в эксплуатацию собираются уже в этом году.

В конце июля компания Nord Stream AG объявила, что строительство газопровода завершено на 99%.

В декабре 2020 года Эрнст заявил в интервью «Известиям», что Берлин хочет остановить пользование ископаемым топливом, но для «зеленой» энергетики определенное время будут нужны поставщики — как минимум «зеленого» водорода и CO2-нейтрального топлива из возобновляемых источников энергии. В связи с этим он назвал крайне перспективным будущее сотрудничество с Россией в области энергетики.

СП-2 строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых поставок газа в Европу. Экспортный газопровод обладает совокупной мощностью 55 млрд куб. м газа. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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