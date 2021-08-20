В США изучат данные о высоком риске миокардита из-за вакцины Moderna

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) совместно с Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (СDC) начали расследование после появления сообщений о том, что вакцинация препаратом от коронавируса компании Moderna приводит к более высокому, чем считалось ранее, риску развития миокардита у молодых людей. Об этом со ссылкой на представителей агентств сообщает 20 августа газета The Washigton Post.

25 июня фармрегулятор FDA выпустил предупреждение о риске воспаления сердца после вакцинации препаратами Pfizer/BioNTech и Moderna.

Поводом для нынешнего расследования стали данные, предоставленные канадскими властями, о том, что использование препарата Moderna связано с еще большим риском сердечных заболеваний, особенно для людей младше 30 лет. Ссылаясь на информированные источники, издание констатировало, что прививка данной вакциной может быть в 2,5 раза опаснее, чем прививка препаратом от Pfizer. В компании Moderna при этом комментировать ситуацию отказались.

Вместе с тем собеседники газеты предупредили, что делать какие-либо выводы пока рано, поскольку на данный момент информация о подобных случаях по населению США только начинает собираться. Кроме того, в CDC указали, что при коронавирусе риск воспаления сердца в любом случае гораздо выше, чем при вакцинации от инфекции.

10 июля сообщалось, что комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам заявил об опасности для сердца вакцин от COVID-19 Pfizer и Moderna. После Pfizer выявили 145 случаев миокардита и 138 — перикардита. После Moderna зафиксировали 38 фактов каждой патологии.

6 июля стало известно о смерти здорового школьника после второй дозы вакцины Pfizer в США. 13-летний подросток скончался через месяц после сообщения CDC об «относительно небольшом» количестве случаев миокардита среди молодых людей, получивших вакцины Pfizer/BioNTech или Moderna.

В конце июня сообщалось, что США расширили список побочных эффектов Pfizer/BioNTech и Moderna, добавив к патологиям миокардит и перикардит.