Лагерь под Саратовом возобновит работу после вспышки инфекции

В Саратове вновь открывается детский оздоровительный лагерь «Лесная республика». Дети должны приехать туда в субботу, 21 августа. Ранее в лагере произошла вспышка острой кишечной инфекции.

В пресс-службе городской администрации ИА «Взгляд-инфо» рассказали, что все замечания, указанные в предписании Роспотребнадзора, удалось устранить до 12 августа.

2 августа в лагере сразу восемь детей обратились к врачам с жалобами на плохое самочувствие. Первоначально была версия, что у них тепловой удар, однако 6 августа региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что речь идет о вспышке острой кишечной инфекции.

Суд назначил штраф за нарушения законодательства, выявленные во время эпидемиологического расследования.

17 августа сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту массового отравления 12 детей в лагере при санатории «Тамиск» в Северной Осетии. Пострадавших госпитализировали с диагнозом «острый инфекционный гастроэнтерит».