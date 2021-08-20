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WSJ узнала о разногласиях Путина и Байдена по Афганистану

WSJ: Путин на встрече с Байденом выступал против военного присутствия США в Средней Азии

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Высокопоставленные американские и российские чиновники сообщили, что президент РФ Владимир Путин в ходе июньской встречи с главой Белого дома Джо Байденом в Женеве выступил против присутствия американских военнослужащих в Средней Азии.

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Также в ходе встречи Путин заявил, что аналогичного мнения придерживается и КНР.

Согласно материалу газеты The Wall Street Journal (WSJ) от 19 августа, возможности американцев по размещению беспилотников в соседних с Афганистаном странах были ограничены позицией российского лидера. С приходом к стране к власти боевиков движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) ситуация, как уточняет издание, усугубилась.

Бывший эксперт Госдепартамента по Евразии Пол Гобл выразил уверенность, что Москва не заинтересована в том, чтобы США вернулись в регион.

Встреча Путина и Байдена состоялась в Женеве 16 июня. Главы государств провели переговоры как в узком, так и в расширенном составе. По итогам переговоров было принято совместное заявление по стратегической стабильности. Кроме того, стороны договорились о возвращении послов двух стран и продолжении консультаций по дальнейшей судьбе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

В Афганистане ситуация усложнилась на фоне вывода американского военного контингента, находившегося там на протяжении 20 лет. Так, 15 августа талибы вошли в афганскую столицу Кабул и объявили об «окончании войны» в стране. Они объявили о намерении создать Исламский эмират Афганистана и отвергли формирование коалиционное правительства. Кроме того, они потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в свою очередь ушел в отставку и покинул страну.

19 августа боевики начали поиски и задержания жителей страны, которые помогали США и НАТО, когда они контролировали территорию Афганистана. При этом глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, заявил, что видел сообщения об этом, но их подлинность подтвердить не может.

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