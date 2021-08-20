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Современная IT-инфраструктура появится в школах Татарстана

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Татарстан получит субсидию на формирование школьной IT-инфраструктуры. Об этом сообщил министр образования и науки региона Ильсур Хадиуллин.

«Проект предполагает поставку оборудования, модернизацию кабельных систем и сетей беспроводного доступа Wi-Fi, — рассказал глава Минобрнауки. — В этом году совместными усилиями Минцифры и Минпросвещения России был разработан и принят новый стандарт «Цифровая школа», касающийся оснащения школ».

Как отмечает ИА «Татар-информ», в течение двух лет 78 образовательных организаций республики будут оснащены IT-инфраструктурой.

Напомним, в Татарстане 198 школ из 44 городов и районов получат средства на ремонт пищеблоков с приобретением оборудования. Информацией поделилась ранее и.о. начальника отдела дополнительного образования детей ведомства Айгуль Кашапова. На эти цели выделят 1 млрд рублей, однако не раньше 2025 года. Работы по ремонту должны улучшить инфраструктуру, которая необходима для организации бесплатного горячего питания учащихся начальных классов.

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