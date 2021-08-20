Иностранным студентам разрешат въехать в Россию для продолжения обучения

Иностранные граждане, которые учатся в российских вузах, смогут въехать в страну. Правила для этой категории студентов уже разработаны и будут введены в действие в ближайшее время. Об этом 20 августа журналистам сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«Минобрнауки России выступило с инициативой об открытии государственных границ для всех иностранных студентов. Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ согласился разрешить въезд в страну для продолжения учебы. Алгоритм — правила, по которым иностранные студенты смогут приехать в Россию, — уже разработан Минобрнауки и будет утвержден в ближайшее время», — сказано в сообщении.

Иностранцы, обучающиеся в России, смогут заселиться в общежитие и продолжать учебу в привычном формате, добавляет «Газета.ру». При этом для тех, кто не сможет приехать в страну, будет организовано обучение в дистанционном формате.

«Мы совместно с МИД и Роспотребнадзором ходатайствовали перед оперативным штабом об открытии границ для студентов из всех иностранных государств. Нас поддержали», — сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Кроме того, Фальков в эфире канала «Россия 24» заявил, что иностранные студенты смогут привиться российской вакциной. Вузы предоставят такую возможность.

Ранее, 5 августа, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вакцинация от коронавируса для российских студентов не является обязательной, однако сделать прививку перед началом учебного года будет правильным решением. Она отметила, что вакцинация поможет снизить риски при начале учебного года.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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