Количество рейсов из РФ в Хургаду и Шарм-эш-Шейх увеличат с 27 августа

Из России в египетские города Хургада и Шарм-эш-Шейх с 27 августа будет совершаться суммарно 60 рейсов — по 30 в каждый. Об этом рассказал в пятницу, 20 августа, посол Египта в Москве Ихаб Наср.

Он подчеркнул, что в Египте очень горячо приветствуют возвращение российских туристов и в Хургаду, и в Шарм-эш-Шейх. По словам Насра, это очень важно как для жителей, так и для организаторов бизнеса и торговли.

«Мы готовимся к тому, что 27 августа начнется следующий этап. С 27-го числа будет 30 рейсов из Москвы в Шарм-эш-Шейх и 30 рейсов в Хургаду, по 30 рейсов», — отметил Наср в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Дипломат уточнил, что возобновление регулярного авиасообщения между двумя странами будет служить развитию отношений Каира и Москвы. Кроме того, это является важным и для экономик обеих стран, поскольку туризм создает новые рабочие места.

Наср обратил внимание и на то, что после возобновления авиасообщения между странами оно станет ежедневным.

Вместе с тем посол сообщил, что в сентябре состоится встреча делегаций России и Египта по обсуждению важных вопросов туризма.

Ранее, 17 августа, стало известно, что авиакомпаниям было выдано более 200 допусков на полеты в Египет, разрешения получили Azur Air, Red Wings, Nordstar, Royal Flight, iFly, «Северный ветер», «Ямал». Кроме того, iFly, Red Wings, Azur Air также получили допуски на регулярные полеты из Жуковского в Каир.

В тот же день гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков заявил, что перевозчик готов открыть рейсы в Египет с конца октября.

Россия с 9 августа возобновила авиасообщение с египетскими курортами. 13 августа источники «Известий» сообщили, что оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в ходе заседания принял решение об увеличении количества рейсов.

8 июля президент России Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта. Запрет действовал после трагедии, произошедшей в ноябре 2015 года. Тогда в небе над Синайским полуостровом взорвался российский самолет, на нем туристы возвращались с отдыха в Шарм-эш-Шейхе в Санкт-Петербург. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 224 человека.