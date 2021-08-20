В Москве водителя привлекли к ответственности за нарушение при перевозке ребенка

Полицейские в Москве привлекли к ответственности водителя, который перевозил ребенка в автомобиле на переднем сиденье без крепления. Об этом рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Владимир Васенин.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва» в пятницу, 20 августа, в отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям: «Нарушение правил перевозки людей», «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов», «Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки», а также «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена».

В ходе мониторинга сети Госавтоинспекция выявила видеоролик, на кадрах которого мужчина за рулем автомобиля Lada ехал по проспекту Мира и вез на переднем сиденье годовалого ребенка без использования специального удерживающего устройства.

Правоохранители установили личность 34-летнего нарушителя и пригласили в отдел ГИБДД УВД по СВАО. Мужчина полностью признал свою вину.

10 августа в Госдуме предложили ввести скидку на транспортный налог за безопасное вождение. Речь идет о скидке 50% на уплату транспортного налога для автовладельцев, которые в течение налогового периода совершили не более трех незначительных нарушений правил дорожного движения.