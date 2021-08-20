Более 200 млн рублей пойдет на обустройство промышленного парка Твери

Власти Тверской области решили выделить из регионального бюджета 213,1 млн рублей на инженерную инфраструктуру промышленного парка «Боровлево — 3». Решение было принято на заседании бюджетной комиссии, которое провел губернатор Игорь Руденя.

На территории инновационного парка оборудуют системы электро-, газо- и водоснабжения, а также водоотведения.

Глава региона считает, что это один из главных долгосрочных проектов развития промышленного и инвестиционного потенциала Тверской области, пишут «Тверские ведомости». Цель — развитие на промышленной площадке новых производств с новыми рабочими местами, а также обеспечение налоговых поступлений в бюджет.

Общая площадь составит 82 га. На территории разместят 19 производств, создадут 2,7 тыс. рабочих мест. О планах реализации проектов на площадке уже заявили компания «Герс Технолоджи» и «Фодеско-МАК».

Ранее сообщалось, что в Тверской области разработают индивидуальные программы развития для муниципалитетов, рассчитанные на пять лет. Речь идет о районах и округах, которым прежде всего необходима поддержка.