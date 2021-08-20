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Курс евро поднялся до 87 рублей впервые со 2 августа

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Курс евро поднялся до 87 рублей впервые со 2 августа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в пятницу, 20 августа.

Курс европейской валюты расчетами «завтра» на 13.14 мск вырос на 44 копейки, до 87,04 рубля. Курс доллара подорожал на 38 копеек — 74,58 рубля.

Сорт нефти Brent падает в цене на 0,7%, до $66 за баррель.

Банк России установил на 21-23 августа официальный курс доллара на уровне 74,364 рубля, что на 21,37 копеек выше предыдущего показателя.

В июле директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин рассказал «Известиям», что санкционные риски выглядят невысокими, что снижает вероятность того, что рубль может оказаться под давлением со стороны негативного новостного фона.

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