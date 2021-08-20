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Кулеба назвал Украину «ни к чему не готовым государством»

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина является «странным, ни к чему никогда не готовым государством». Об этом сообщает в пятницу, 20 августа, издание «Новое время».

«Украина — странное государство. Она ни к чему никогда не готова, но, так или иначе, всегда способна справиться с тем или иным вызовом», — сказал Кулеба.

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При этом, отвечая на вопрос о «деокупации» полуострова, глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что в каждом органе государственной власти должен существовать план дальнейших действий. Кулеба обратил внимание на то, что к такому развитию событий следует подготовиться экономистам, экологам, педагогам и государственным управленцам, добавляет «Газета.ру».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что даже те, кто «в душе еще с «октябрятским значком», все равно будут рады возвращению в Крым украинских властей. Он указал, что хотел бы после этого выпить на полуострове шампанского.

Комментируя данное высказывание, депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил, что выпить шампанского в Крыму президент Зеленский сможет только как частное лицо, оставив мечты о возвращении полуострова под контроль Киева. Парламентарий призвал главу государства оставить надежды на приезд в «украинский» Крым.

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс 20 августа призвал Зеленского прекратить «рычать» на жителей Крыма и Россию в целом. Комментируя заявление президента Украины, Фикс уточнил, что на полуострове готовы принять украинского лидера с следственном изоляторе.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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