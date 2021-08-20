Продажу алкоголя на один день ограничат в Оренбургской области
Торговлю алкоголем ограничат на территории Оренбургской области. Запрет будет действовать 1 сентября в соответствии с постановлением правительства региона.
Торговать алкоголем не смогут розничные магазины. Запрет не распространяется на заведения общепита, в том числе кафе и бары. Об этом пишет «Урал56.Ру».
Власти напоминают, что розничную продажу алкоголя ограничивают и в другие праздники, связанные с образованием и детьми.
В августе Минздрав предложил повысить возраст, с которого разрешается продажа крепкого алкоголя, с 18 до 21 года. Речь идет о напитках с содержанием спирта свыше 16,5%. Проект проходит оценку и готовится к рассмотрению на комиссии по законопроектной деятельности правительства.