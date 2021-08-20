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Германия вывезла пиво из Афганистана раньше своих местных сотрудников

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ФРГ вывезла алкоголь из Афганистана раньше, чем своих местных сотрудников, об этом пишет немецкий таблоид Bild. 22,5 тыс. литров алкоголя покинули Кабул еще в июне. Для вывоза пива задействовали отдельный транспорт, передает телеканал «Известия». Bild пишет, что вместо спиртного можно было эвакуировать афганцев, которые годами работали на Германию. Стоит отметить, что вывоз алкоголя проводился до прихода талибов к власти в Афганистане. Однако, по мнению экспертов, ФРГ должна была просчитать разные варианты развития ситуации, но не сделала этого.

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