Помещения Мытного двора в центре Петербурга выставят на торги

Комитет имущественных отношений Петербурга намерен приватизировать шесть помещений в центре города, которые являются обособленной частью здания Мытного двора на Евгеньевской улице. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Построенное в первой половины XIX века здание неоднократно видоизменялось. Общая площадь Мытного двора насчитывает почти 8000 кв. м. Здание является объектом культурного наследия, поэтому для продажи в октябре на площадке Российского аукционного дома проведут конкурс, передает телеканал «78».

В Санкт-Петербурге в октябре планируют открыть памятник Николаю I на Исаакиевской площади, масштабная реставрация которого началась в 2018 году. Об этом сообщил ранее председатель Комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга Сергей Макаров. В прошлом году из городского бюджета на реставрацию выделили 100 млн рублей, в 2021-м — еще 40 млн рублей.