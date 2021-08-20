Глава МИД Украины назвал Крымский мост неразрешимой проблемой

Проблема Крымского моста является одной из самых сложных и практически неразрешимых. Об этом 20 августа заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Проблема Керченского [Крымского] моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию. Потому что география полностью контролируется РФ — и со стороны Таманского полуострова, и со стороны Крымского полуострова», — сказал Кулеба в разговоре с украинским СМИ «Новое время».

Глава МИДа страны считает, что Украине, Грузии, Молдавии и черноморским странам НАТО необходима новая стратегия по Черному морю, уточняет «Газета.ру».

«Ситуация в Черном море требует новой стратегии для черноморских стран НАТО плюс Украина, Грузия и Молдова, которые имеют выход к Черному морю. Если этой стратегии и совместных объединенных сил не будет, Россия начнет безоговорочно доминировать в Черном море так же, как она сейчас доминирует в Азовском», — добавил Кулеба.

Из Киева неоднократно звучали угрозы в адрес Крымского моста. Их суть сводилась к тому, что создаваемая на Украине крылатая ракета «Нептун» якобы способна уничтожить переправу.

В мае первый заместитель директора ФСБ России, руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов заявил, что звучащие с украинской стороны угрозы в адрес Крымского моста в основной массе не более чем популизм.

Руководитель Пограничной службы ФСБ добавил, что в России внимательно отслеживают обстановку и оценивают риски возможных провокаций и диверсий в этом районе. РФ может быстро нарастить число кораблей охранения на южной границе государства, заключил Кулишов.

Мост в Крым стал самым протяженным в России — его длина составляет 19 км. Он соединяет полуостров с Краснодарским краем. Автомобильное движение было открыто в 2018 году.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров присоединился к России, а Севастополь стал городом федерального значения. В Москве не раз подчеркивали, что голосование прошло в полном соответствии с международным правом. Президент России Владимир Путин заявлял, что вопрос принадлежности региона закрыт навсегда.