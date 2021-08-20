Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
На Кубани жителей предупредили о подступлении воды и возможной эвакуации
Мир
Японскому принцу показывали секретный фильм о создании биооружия в стране
Мир
Зеленский рассказал о разочаровании Киева из-за отказа ФРГ поставлять оружие
Мир
Пушков рассказал о рухнувшей власти США в Афганистане
Спорт
В FIG отказались предоставить протоколы по итогам судейства сестер Авериных
Экономика
Курс евро поднялся до 87 рублей впервые со 2 августа
Общество
В России за сутки выявили 20 992 случая COVID-19
Мир
Производители «КовиВака» подали заявку на его одобрение в Южной Корее
Мир
WSJ узнала о разногласиях Путина и Байдена по Афганистану
Сюжет:

Черногория до 10 сентября ввела новое требование для посещения страны

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Черногории до 10 сентября вводят требование об обязательном наличии отрицательного теста на COVID-19, подтверждения о вакцинации или перенесенном заболевании для тех, кто намерен прибыть в страну. Об этом сообщил директор Института общественного здоровья Игор Галич.

Въезд на территорию страны разрешается черногорским гражданам и иностранцам в случае, если они предоставят ряд документов, свидетельствующих о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции.

«Граждане России — крупнейшие собственники недвижимости в Черногории»
Министр экономики балканской страны Яков Милатович — об открытии полетов из РФ в июне, санкциях и закупке «Спутника V»

«(Въезд возможен) если они имеют негативный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа, или экспресс-тест не ранее чем за 48 часов, если имеют подтверждение о перенесенном коронавирусе, а также не менее 14 и не более 180 дней от положительного ПЦР-теста», — говорится в заявлении, опубликованном в пятницу, 20 августа, правительством Черногории в Twitter.

Вместе с тем гражданам Сербии, Хорватии, Албании, Боснии и Герцеговины и самопровозглашенного Косово не требуется предоставлять данные документы при въезде в Черногорию.

Свадьбы, дни рождения и другие частные праздники разрешается проводить с одним из перечисленных документов у гостей. Аналогичные правила распространяются на посетителей музеев и галерей. Собрания, где присутствуют 50 человек на открытом пространстве, запрещаются.

Дата начала введения нового требования в сообщении не указана.

Черногория открыла свои границы для россиян в марте. Речь шла о тех гражданах России, у которых есть сертификат о вакцинации российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V».

21 апреля российские авиакомпании получили допуски на регулярные рейсы в 15 стран, в том числе и в Черногорию. Однако это не означает начала возобновления авиасообщения между странами.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021