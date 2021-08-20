Черногория до 10 сентября ввела новое требование для посещения страны

Власти Черногории до 10 сентября вводят требование об обязательном наличии отрицательного теста на COVID-19, подтверждения о вакцинации или перенесенном заболевании для тех, кто намерен прибыть в страну. Об этом сообщил директор Института общественного здоровья Игор Галич.

Въезд на территорию страны разрешается черногорским гражданам и иностранцам в случае, если они предоставят ряд документов, свидетельствующих о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции.

«(Въезд возможен) если они имеют негативный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа, или экспресс-тест не ранее чем за 48 часов, если имеют подтверждение о перенесенном коронавирусе, а также не менее 14 и не более 180 дней от положительного ПЦР-теста», — говорится в заявлении, опубликованном в пятницу, 20 августа, правительством Черногории в Twitter.

Вместе с тем гражданам Сербии, Хорватии, Албании, Боснии и Герцеговины и самопровозглашенного Косово не требуется предоставлять данные документы при въезде в Черногорию.

Свадьбы, дни рождения и другие частные праздники разрешается проводить с одним из перечисленных документов у гостей. Аналогичные правила распространяются на посетителей музеев и галерей. Собрания, где присутствуют 50 человек на открытом пространстве, запрещаются.

Дата начала введения нового требования в сообщении не указана.

Черногория открыла свои границы для россиян в марте. Речь шла о тех гражданах России, у которых есть сертификат о вакцинации российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V».

21 апреля российские авиакомпании получили допуски на регулярные рейсы в 15 стран, в том числе и в Черногорию. Однако это не означает начала возобновления авиасообщения между странами.