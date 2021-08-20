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Адвокат объяснил отсутствие жены и дочерей в завещании бизнесмена Бурлакова

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Председатель совета коллегии адвокатов «Могильницкий и партнеры», адвокат российского бизнесмена Олега Бурлакова Максим Глотов подтвердил в беседе с «Известиями» информацию о том, что завещание предпринимателя уже официально зарегистрировано.

В Монако нашли завещание российского бизнесмена Олега Бурлакова

Юрист признал, что в документе не упоминаются вдова и дочери покойного. Глотов напомнил, что последние два года между супругами проходил тяжелый бракоразводный процесс.

«Инициатором этого процесса была именно Людмила [Бурлакова], которая обвиняла Бурлакова во всем, в чем только можно, предоставляла различные факты, которые не соответствовали действительности с целью получения развода», — подчеркнул Глотов.

Дочери Бурлакова поддерживали мать, а также принимали участие в выведении нескольких сотен миллионов долларов со счетов отца, добавил адвокат. Средства также принадлежали его партнеру Николаю Казакову.

По словам Глотова, подобные действия можно назвать злоупотреблением доверия со стороны родственников, выполнявших роль номинальных распорядителей активами, которые принадлежали семье Бурлакова и его бизнес-партнерам.

Раскрыть данные о том, кто упоминается в завещании Глотов отказался. В то же время он анонсировал проведение в скором времени брифинга, на котором представители Бурлакова выступят с официальным заявлением.

Ранее 20 августа источник «Известий» сообщил, что завещание одного из богатейших людей России по версии Forbes было обнаружено в Монако и уже прошло официальную регистрацию. Собеседник издания добавил, что в нем нет значатся ни супруга, ни совершеннолетние дочери покойного.

О смерти Бурлакова стало известно 26 июля. Некоторые источники утверждали, что он умер от последствий перенесенного коронавируса в московском госпитале Лапино, другие — что бизнесмен ушел из жизни в Монако, где проживал в последние годы. На следующий день его семья подтвердила данные о смерти, но пообещала провести независимую международную экспертизу обстоятельств его кончины.

Бурлаков с 2018 года находился в состоянии бракоразводного процесса и раздела имущества со своей женой Людмилой. Известно, что после подачи заявления о разводе женщина с дочерями общалась с предпринимателем только через адвоката.

Олег Бурлаков был совладельцем Стройлесбанка, лакокрасочной фабрики Terpentin и инвестиционно-строительной компании «Импульс». Входил в рейтинг «200 богатейших бизнесменов России — 2021» с оценкой состояния в $650 млн. Ему также принадлежала парусная яхта Black Pearl («Черная жемчужина») длиной 106,7 м, которая способна передвигаться за счет солнечной и ветряной энергии.

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