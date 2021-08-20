Звезда «Полицейского с Рублевки» попал в больницу

Российский актер Роман Попов, известный по сериалу «Полицейский с Рублевки», попал в больницу. Об этом сообщил РЕН ТВ в пятницу, 20 августа.

Актер потерял сознание прямо на съемках ранее в этот день и был доставлен в больницу с рассечением лба. Актер подтвердил телеканалу факт госпитализации.

«Да, это так, я в больнице. Потерял сознание на съемках. Вероятно, это просто переутомление, усталость и духота», — рассказал Попов.

Он отметил, что сейчас его состояние стабильное, и он рассчитывает как можно скорее покинуть больницу.

«Надеюсь, скоро выпишут, чтобы я не занимал койку - нужно работать. Гримеры и врачи поколдуют над моей внешностью, и я смогу снова появиться в кадре», — заключил артист.

Российским зрителям 36-летний Роман Попов известен по своей роли следователя Мухича в сериале и фильмах «Полицейский с Рублевки», пишет телеканал «360». Также актер запомнился ролями в фильме «Каникулы президента», сериале «Любовь в нерабочие недели». Ранее он выступал в КВН и других популярных юмористических проектах.

17 августа народного артиста России, актера кино и сериалов Бориса Щербакова госпитализировали в Москве. Как рассказал РЕН ТВ источник, Щербаков поступил в больницу с неуточненной пневмонией. При этом ухудшение его состояния сопровождается тошнотой.