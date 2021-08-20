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Более 100 пассажиров сняли с рейса с Сахалина в Москву из-за технического сбоя

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Более 100 пассажиров рейса Южно-Сахалинск – Москва в пятницу, 20 августа, не смогли улететь из-за технической неисправности самолета. Как уточнили в пресс-службе правительства Сахалинской области, неисправным оказался надувной трап.

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«В связи с выявленной технической неисправностью аварийного надувного трапа авиакомпания «Россия» была вынуждена ограничить количество вылетающих пассажиров, и с рейса было снято 118 пассажиров. В первую очередь были отправлены пассажиры с детьми и инвалиды», — цитирует ТАСС сообщение регионального правительства.

В свою очередь губернатор области Валерий Лимаренко уточнил, что 82 пассажира, оставшихся в Южно-Сахалинске, уже улетели. Билеты сдали 15 человек, а трое улетели через Хабаровск. В субботу, 21 августа, вылетят 18 человек.

«Из них 10 размещены в гостинице и обеспечены питанием, 8 человек — местные жители, отказались от гостиницы и поехали домой», — сообщил Лимаренко в своем Telegram-канале.

В июле в аэропорту Шереметьево пассажир открыл дверь самолета Москва–Анталья. В результате был автоматически выпущен трап, который во время инцидента порвался. После случившегося пассажиры были высажены из самолета и в авиакомпании приняли решение о замене воздушного судна. В итоге задержка вылета составила четыре часа.

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