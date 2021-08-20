Москва на четыре дня станет креативной столицей мира

26–29 августа 2021 года в парке Горького пройдет Фест-форум «Российская креативная неделя» (Russian Creative Week, RCW).

Фест-форум «Российская креативная неделя» (Russian Creative Week, RCW) — это единственное мероприятие в стране, на котором принимаются системные решения в сфере креативной экономики. Впервые на фест-форуме представят Реестр креативных индустрий. Часть глобальной инициативы по развитию креативных индустрий в рамках Международного года креативной экономики — Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКАД) внесла RCW в список ключевых мероприятий 2021 года. Открытая дискуссия креативных индустрий, бизнеса, государства, институтов развития, лидеров мнений

Организаторы «Российской креативной недели»:

ФГБУ «Роскультцентр»

Российский книжный союз

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Москвы

Основные темы «Российской креативной недели» в этом году:

2021 год — Международный год креативной экономики в целях устойчивого развития

2021 год — Год науки и технологий в России

Участие 14 лидеров креативных отраслей

Интеллектуальная собственность

Коллаборация индустрий, межиндустриальные проекты

Международная и региональная повестка

Профориентация ХХI века

Экологичность

Инклюзия

Сергей Новиков, начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам: «За прошедшее с первой Российской креативной недели время мы видим, как тема креативных индустрий захватывает всё большее и большее число творческих людей и институций, которые объединяются вокруг этого события. Состав участников и программа Российской креативной недели в 2021 году ярко показывает, что наступило время для бурного роста креативных индустрий в России. В этом году кураторами тематических площадок стали компании-лидеры, которые представляют свои отрасли, включая успешные проекты, новые стартапы, инновационные разработки».

В дни Российской креативной недели набережная парка Горького станет арт-пространством площадью 15 000 м². Площадки разных индустрий объединит единый стиль. Архитектором застройки стал руководитель отдела развития и спецпроектов Объединения «Манеж» Петр Толпин. За оформление площадки отвечает известный стрит-арт-художник Миша Most — автор самого большого мурала в России и Старом Свете. Миша Most входит в рейтинг востребованных российских художников по версии Forbes. Его граффити станут украшением площадки и подчеркнут творческую составляющую мероприятия.

Павел Трехлеб, директор парка Горького: «Всё, чем занимается парк Горького на протяжении своей истории, так или иначе связано с креативной сферой. С момента открытия в 1928 году в парке создаются физкультурные, танцевальные, театральные площадки, собираются поэты и писатели, музыканты и художники. В 50-е в парке появляются первые в стране джазисты; через парк в Москву приходят танго, твист, рок-н-рол; в 60–70-е создается уникальное явление — устные выпуски газет; в 80-е парк становится первой публичной площадкой для выступлений общественных деятелей. Сегодня здесь читают лекции представители крупнейших университетов страны, известные спортсмены дают мастер-классы, проходят кинопоказы. Парк Горького был и остается знаковым центром культурной и креативной жизни столицы».

В числе миссий фестиваля — создание социальных лифтов, возможностей творческой самореализации и конкурентоспособности для россиян. Поэтому к работе над стилем фестиваля привлекаются талантливые молодые специалисты. Шрифт этого года — «RCW-2021» — разработала преподаватель леттеринга, шрифтовой и графический дизайнер Ольга Панькова. После проведения фестиваля новый шрифт станет доступен для всех желающих.

Деловая программа насчитывает 25 мероприятий: дискуссий, лекций, презентаций успешных кейсов, интерактивных сессий.

Для гостей фест-форума вход свободный. Для представителей СМИ требуется аккредитация.

Для участия в мероприятиях все спикеры предъявляют отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа, или QR-код, подтверждающий защиту от COVID-19.

Организаторы рекомендуют всем посетителям проявить солидарность и оформить QR-коды: пройти вакцинацию, сделать ПЦР-тест или предъявить доказательство, что переболели в течение полугода.

На всей территории фест-форума будут соблюдаться профилактические меры: