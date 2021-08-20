Жительница Тамбова перечислила мошенникам 750 тыс. рублей

В Тамбове проводится проверка по факту мошенничества в отношении 64-летней пенсионерки. Женщина лишилась 750 тыс. рублей.

По словам потерпевшей, ей поступил звонок от неизвестного мужчины. Он сообщил ей о некой компенсации за приобретение лекарственных препаратов. Чтобы получить компенсацию, от пенсионерки потребовали заранее оплатить налоговый вычет. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

С 1 июля по 19 августа женщина осуществляла переводы на различные счета. Так и не получив компенсацию, пенсионерка обратилась в полицию.

В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 82-летней пенсионерки. Пожилая женщина приобрела средство для похудения. Спустя несколько месяцев ей поступил звонок от неизвестного мужчины, который заявил, что за покупку опасного препарата ей положена страховая выплата. Для получения выплаты женщина в течение трех месяцев перечисляла комиссии, страховки и пошлины. Общий ущерб составил 5 млн рублей.