Назвавший украинский язык псячей мовой призер ОИ удалил страницу в Facebook

Украинский призер Олимпиады-2004 по стрельбе из лука Дмитрий Грачев удалил свою страницу в Facebook после того, как были обнародованы кадры личной переписки, в которой он назвал украинский язык «псячьей мовой».

Накануне экс-нардеп Владимир Вязивский на своей странице в социальной сети опубликовал скрины личной переписки с Грачевым, который задолжал ему крупную сумму денег. В разговоре чемпион в грубой форме сначала потребовал у собеседника перейти на русский язык, затем предложил забрать долг на Красной площади в Москве.

Вязивский выложил переписку у себя на странице и обратился к общественности с призывом не допускать Грачева к тренировкам детей, лекциям и других публичным мероприятиям.

Украинцы не оставили пост без внимания. Возмущенные пользователи соцсети оставили под постом множество гневных комментариев.

«СБУ, надеюсь, вы уже интересовались врагом Украины Грачовым? Этот человек не просто грубит в общении, он во время войны [с Россией] зовет на встречу в Москву», — пишет один из комментаторов.

«Такому тренеру нечего работать с детьми, пусть дрессирует собак», — предложил другой.

«Господин [Андрей] Садовый (мэр Львова — Ред.) и горсовет должны немедленно отстранить рашиста Грачева от работы тренера, а прокуратуре следует немедленно возбудить уголовное дело за оскорбление государства и государственного языка», — согласился третий.

Требования уволить Грачева с должности тренера пользователи опубликовали и под постами клуба по стрельбе из лука Archerclublviv.

«Почему украинофобы работают на вас? А вы разделяете его отношение к языку?» — спросил комментатор.

«А у вас реально Грачев работает? Тогда стыдно за вас», — отметил украинский пользователь.

«Если вместо мишеней будет Грачев, можно и на пробное занятие», — добавил третий.

11 августа украинская писательница Лариса Ницой обвинила украинских олимпийцев в «щебете» на русском языке и заявила, что спортсмены ведут психологическую войну против украинского общества и ломают его.

6 августа Ницой предложила называть русский язык московским, а Россию — Московией.

С 16 января 2021 года на Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке. Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, русский язык не является собственностью РФ. При этом он напомнил, что вопрос государственного языка в стране законодательно урегулирован, им является украинский.