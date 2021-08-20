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Представитель «Талибана» объяснил интервью израильскому ТВ

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Официальный представитель движения «Талибан» (запрещено в России) Сухейль Шахин сказал, что дал интервью телеканалу Kan, так как не знал, что это государственный вещатель Израиля. Об этом 19 августа сообщает газета Times of Israel.

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«С тех пор как власть в Афганистане перешла в руки Исламского эмирата, я дал очень много интервью самым разным журналистам, некоторые из которых маскируются. Я не давал интервью никому, кто представлялся журналистом израильских СМИ», — приводит издание пост Шахина в Twitter.

Интервью с политиком вышло ранее, 17 августа. Журналист в беседе с Шахином назвал телеканал, не уточнив страну. Журналист задал вопрос о будущем меньшинств при режиме талибов. Вопрос касался Зебулона Симантова — в израильских СМИ он упоминается как «последний афганский еврей».

Шахин сказал, что лично с Симантовым не знаком, однако не причинит вреда немусульманским меньшинствам.

«Людям не нужно бояться и убегать», — подчеркнул представитель боевиков.

19 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что приход «Талибана» к власти в Афганистане — это реальность, с которой международному сообществу придется считаться.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

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