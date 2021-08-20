Представитель «Талибана» объяснил интервью израильскому ТВ

Официальный представитель движения «Талибан» (запрещено в России) Сухейль Шахин сказал, что дал интервью телеканалу Kan, так как не знал, что это государственный вещатель Израиля. Об этом 19 августа сообщает газета Times of Israel.

«С тех пор как власть в Афганистане перешла в руки Исламского эмирата, я дал очень много интервью самым разным журналистам, некоторые из которых маскируются. Я не давал интервью никому, кто представлялся журналистом израильских СМИ», — приводит издание пост Шахина в Twitter.

Интервью с политиком вышло ранее, 17 августа. Журналист в беседе с Шахином назвал телеканал, не уточнив страну. Журналист задал вопрос о будущем меньшинств при режиме талибов. Вопрос касался Зебулона Симантова — в израильских СМИ он упоминается как «последний афганский еврей».

Шахин сказал, что лично с Симантовым не знаком, однако не причинит вреда немусульманским меньшинствам.



«Людям не нужно бояться и убегать», — подчеркнул представитель боевиков.

19 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что приход «Талибана» к власти в Афганистане — это реальность, с которой международному сообществу придется считаться.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».