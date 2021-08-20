В России за полгода уволили 300 должностных лиц из-за коррупции

Прокуроры инициировали увольнение в связи с утратой доверия 300 российских чиновников, которые были уличены в коррупционных правонарушениях. Об этом сообщает в пятницу, 20 августа, пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«Зачастую увольнение в связи с утратой доверия применяется по инициативе прокуроров. Только за первое полугодие 2021 года в результате прокурорского вмешательства уволены 300 должностных лиц», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Согласно данным Генпрокуратуры, увольнение в подобных случаях является одним из инструментов противодействия коррупции.

Основанием для применения данного вида дисциплинарного взыскания являются грубые правонарушения. В частности, сокрытие сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, осуществление предпринимательской деятельности в нарушение антикоррупционных запретов.

Ранее, 16 августа, президент России Владимир Путин поручил выработать предложения о привлечении к ответственности временно исполняющих обязанности должностных лиц субъектов РФ за несоблюдение антикоррупционных стандартов.

Глава государства подписал документ о национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы. Согласно указу, лица, занимающие отдельные должности, будут временно ограничены в правах за увольнение с государственной или муниципальной службы в связи с несоблюдением антикоррупционных стандартов.