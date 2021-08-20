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Волочкова выпустила музыкальный альбом и назвала отличие от Бузовой

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Балерина Анастасия Волочкова презентовала музыкальный альбом «Вселенная» и выпустила клип на одну из песен. Об этом 45-летняя артистка рассказала в своем Instagram.

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На закрытой презентации Волочкова рассказала, что петь вживую стесняется и не стремится на большую сцену.

«Я не Оля Бузова и не лезу на большие площадки. И, в принципе, не претендую на звание певицы. Да и пою, если честно, так себе. Но вообще я человек по жизни очень смелый, не боюсь пробовать новое. И как любая, имею право на ошибку. Прошу не относиться к этому серьезно, это все для души, для вас! На пуантах, конечно, чувствую себя увереннее», — цитирует слова Волочковой StarHit.

На презентации артистка исполнила несколько песен с нового альбома, показала клип на композицию «Одна» и продемонстрировала растяжку. Как рассказала Волочкова, песни для нее в течение десяти лет создавали разные авторы, одну из них написал композитор Игорь Николаев.

«Название «Вселенная» подходит в первую очередь мне, моей многогранности. Знаете, со мной не всегда весело, но скучно точно никогда не бывает. Хочу радовать своих поклонников, просто знакомых и публику просто тем, что делаю», — добавила балерина.

Ранее, 15 июня, Волочкова сообщила, что подала судебный иск к руководству Большого театра. По словам Волочковой, ее увольнение из театра в 2003 году было незаконным и несправедливым, поэтому руководство обязано возместить ей материальный ущерб.

В театре в тот же день рассказали, что не получили иск от балерины.

Свою балетную карьеру Анастасия Волочкова начала в 1994 году в Мариинском театре, а с 1998 по 2003 год работала в Большом театре. В 2003-м руководство учреждения отказалось подписывать с ней очередной годовой контракт из-за физической формы балерины. После 2005 года Волочкова стала выступать с сольными проектами.

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