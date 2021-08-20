El Pais: Испания не пустила российские корабли в порт Сеуты

Испанские власти не дали разрешение большому противолодочному кораблю «Вице-адмирал Кулаков» и спасательному судну «Алтай» зайти в порт Сеута. Об этом в четверг, 19 августа, сообщила газета El Pais.

По информации издания, суда не смогли зайти в испанский порт, так как министерство иностранных дел Испании не получило необходимую информацию от российских военных о дальнейшем маршруте кораблей после выхода из Сеуты.

Данный шаг является политическим, так как Мадрид должен принять весной 2022 года следующий саммит глав государств и правительств НАТО, добавили в издании.

Отмечается, что визиты кораблей ВМФ России в Сеуту являлись обычной практикой в период с 2010 по 2016 годы. За этот период российские корабли произвели порядка 60 заходов с экипажем более 10 тыс. человек.

Однако с октября 2016 года эта практика была временно приостановлена из-за возражений Великобритании, которая раскритиковала Испанию за материально-техническую поддержку кораблей, принимавших участие в российских операциях в Сирии, пишет «Газета.ру».

20 августа сообщалось, что Минобороны РФ провело учения, в ходе которых были построены причалы, хранилища, заправочные станции, места питания и отдыха в рамках тренировки ВМФ России.

В апреле российское посольство в Судане опровергло информация о заморозке соглашения по созданию пункта базирования ВМФ России на Красном море. По условиям документа, РФ сможет разместить на базе не более 300 человек персонала и не более четырех кораблей, в том числе и с ядерной энергетической установкой.