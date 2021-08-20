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Названа дата отмены обязательного техосмотра для покупки ОСАГО

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Начиная с 22 августа автовладельцы смогут приобрести полис ОСАГО без проверки со стороны страховщика диагностической карты на автомобиль. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба Российского Союза Автостраховщиков (РСА).

Простые вещи: ОСАГО отвязали от техосмотра
Полис можно будет приобрести без диагностической карты

Отмечается, что это уберет единственный внешний ограничитель доступности полиса ОСАГО — зависимость его приобретения от факта прохождения автовладельцем техосмотра, что повысит доступность обязательной «автогражданки».

В Банке России (регулятор страхового рынка) корреспонденту «Известий» пояснили, что изменения в нормативные акты ЦБ начнут действовать с 29 августа. Между тем, это не повлияет на возможность реализации автовладельцем своего права, предусмотренного законом.

В РСА также отметили, что с 1 марта 2022 года вступает в силу новая редакция КоАП, согласно которой за отсутствие техосмотра на автомобиль будет применяться штраф в 2 тыс. рублей.

Кроме того, в случае, если ДТП произошло по причине технической неисправности автомобиля виновника аварии, и у виновника будет отсутствовать действующая диагностическая карта, к нему может быть применен регресс со стороны страховой компании.

18 августа российская Госавтоинспекция разъяснила порядок действий, если действительность полиса ОСАГО виновника ДТП вызывает подозрение у другого участника аварии.

Проверить подлинность документа можно на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА). Аналогичные функции есть в мобильном приложении «ДТП, Европротокол».

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