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Эксперт назвал способы ускорить работу смартфона

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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рассказал, что принимать ряд мер для «ускорения» работы телефона следует тогда, когда он начинает медленно работать.

В первую очередь, как отметил эксперт, стоит почистить кэш, а также удалить ненужные приложения, сохранив только важные фото- и видеоматериалы.

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«<...> в идеале, скинуть их в ПК, освободив память телефона максимально, удалить ненужные игры и т.д. Имеет смысл обновить антивирус и провести проверку оставшихся приложений», — уточнил Деев в беседе с «Газетой.ру».

Специалист также добавил, что после проделанных действий следует не перезагрузить, а выключить устройство на несколько минут. По его словам, так рекомендуют делать многие производители — отключать либо раз в полгода, либо раз в квартал.

«Это простое действие закрывает все приложения, работающие в фоновом режиме, и ускоряет работу смартфона при условии, что пользователь провел чистку аппарата от ненужного софта, почистил кэш и закрыл все фоновые задачи», — заключил Деев.

Ранее, 9 августа, бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева обратила внимание на то, что раз в неделю или раз в три месяца следует устраивать профилактику, отключая устройство на пять минут или перезагружая его. Между тем стоит учитывать, что со временем телефон так или иначе начнет работать медленно.

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