Украине не стоит рассчитывать на помощь США в противодействии России. Такое мнение «РИА Новости» выразил депутат Государственной думы Дмитрий Белик, приведя в пример Афганистан.

В пятницу, 20 августа, бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что «остановить» Россию можно только при помощи США. По его словам, Вашингтон не справился с созидательной деятельностью, проиграв «борьбу за новый Афганистан», а Киев якобы уже «выиграл в борьбе с РФ». Однако сделать украинскую страну частью Запада пока не удалось, добавил политик.

Белик, в свою очередь, обратил внимание на то, что Соединенные Штаты уже показали всему миру, как «остановили» талибов.

«Разрозненные группировки, вооруженные стрелковым оружием, насыпали перца на хвост самой технологичной армии мира так, что те едва ноги унесли, а Климкину всё нипочем — знай себе твердит, как будет вместе с американцами с Россией бороться. Для нас он даже не персона нон грата, а в принципе не персона», — констатировал депутат ГД.

Белик также предположил, что экс-министр иностранных дел Украины «либо несведущ в военных вопросах, либо откровенно врет себе и окружающим». Парламентарий добавил, что Климкин создал себе «тотем с гербом США» и поклоняется ему, «прося помощи у истукана».

Ранее, 20 августа, зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков оценил слова Климкина о способе остановить Россию. Он заявил, что, говоря об этом, бывший глава украинского МИДа подчеркнул отсутствие независимости Киева.

17 августа бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что главной ошибкой страны за 30 лет независимости является отказ от добрососедства с Россией. По его словам, отказ Киева от Москвы привел украинскую сторону к расколу в обществе, социальной нестабильности, глубокому экономическому кризису, разгулу националистических организаций, преследованию оппозиции, а также к закрытию неугодных режиму СМИ.

12 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина становится западным проектом «анти-Россия», направленным на конфронтацию с Москвой и разжигание ненависти по отношению к ней. Он указал, что многие украинцы не согласны с таким положением дел, однако им не дают быть услышанными.