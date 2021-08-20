Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
На Кубани жителей предупредили о подступлении воды и возможной эвакуации
Мир
Японскому принцу показывали секретный фильм о создании биооружия в стране
Мир
В ДНР отметили несамостоятельность Украины в разрешении ситуации в Донбассе
Мир
Пушков рассказал о рухнувшей власти США в Афганистане
Спорт
В FIG отказались предоставить протоколы по итогам судейства сестер Авериных
Мир
Bild узнал о вывозе Германией пива из Афганистана раньше людей
Общество
В России за сутки выявили 20 992 случая COVID-19
Мир
Производители «КовиВака» подали заявку на его одобрение в Южной Корее
Мир
WSJ узнала о разногласиях Путина и Байдена по Афганистану

В Госдуме посоветовали Украине не надеяться на помощь США в борьбе с Россией

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украине не стоит рассчитывать на помощь США в противодействии России. Такое мнение «РИА Новости» выразил депутат Государственной думы Дмитрий Белик, приведя в пример Афганистан.

В пятницу, 20 августа, бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что «остановить» Россию можно только при помощи США. По его словам, Вашингтон не справился с созидательной деятельностью, проиграв «борьбу за новый Афганистан», а Киев якобы уже «выиграл в борьбе с РФ». Однако сделать украинскую страну частью Запада пока не удалось, добавил политик.

Белик, в свою очередь, обратил внимание на то, что Соединенные Штаты уже показали всему миру, как «остановили» талибов.

«В проекте «анти-Россия» нет места суверенной Украине»
В новой статье Владимир Путин рассказал о попытках разорвать историческое единство русских и украинцев

«Разрозненные группировки, вооруженные стрелковым оружием, насыпали перца на хвост самой технологичной армии мира так, что те едва ноги унесли, а Климкину всё нипочем — знай себе твердит, как будет вместе с американцами с Россией бороться. Для нас он даже не персона нон грата, а в принципе не персона», — констатировал депутат ГД.

Белик также предположил, что экс-министр иностранных дел Украины «либо несведущ в военных вопросах, либо откровенно врет себе и окружающим». Парламентарий добавил, что Климкин создал себе «тотем с гербом США» и поклоняется ему, «прося помощи у истукана».

Ранее, 20 августа, зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков оценил слова Климкина о способе остановить Россию. Он заявил, что, говоря об этом, бывший глава украинского МИДа подчеркнул отсутствие независимости Киева.

17 августа бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что главной ошибкой страны за 30 лет независимости является отказ от добрососедства с Россией. По его словам, отказ Киева от Москвы привел украинскую сторону к расколу в обществе, социальной нестабильности, глубокому экономическому кризису, разгулу националистических организаций, преследованию оппозиции, а также к закрытию неугодных режиму СМИ.

12 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина становится западным проектом «анти-Россия», направленным на конфронтацию с Москвой и разжигание ненависти по отношению к ней. Он указал, что многие украинцы не согласны с таким положением дел, однако им не дают быть услышанными.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021