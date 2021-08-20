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На Кубани жителей предупредили о подступлении воды и возможной эвакуации
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На Кубани жителей предупредили о подступлении воды и возможной эвакуации

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Жителей Крымского района Кубани предупредили о подступлении воды. Граждан призвали собрать вещи и подняться на возвышенность. Об этом 20 августа сообщает в Telegram-канале глава района Сергей Лесь.

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«В город идет вода! Срочно соберите необходимые вещи, продумайте пути эвакуации, поднимитесь на возвышенность! Локально в городе Крымске и Нижнебаканском сельском поселении введен режим ЧС. В остальных действует режим повышенной готовности», — написал Лесь.

Глава района отметил, что сирены оповещения включены. На местах работают оперативные службы и спасатели. Также Лесь попросил водителей не выезжать на федеральную трассу.

«В Нижнебаканском сельском поселении запущены сирены оповещения: идет подъем воды в реке Баканка. Перекрыта федеральная трасса со стороны Новороссийска из-за подтопления проезжей части», — добавил глава района.

В пятницу в Туапсе прошел сильный ливень, который подтопил проезжую часть. Местные жители сообщили о том, что в городе включили предупредительную сирену.

До этого, 15 августа, глава Геленджика Алексей Богодистов, заявил, что в городе-курорте за несколько часов выпала почти четырехмесячная норма осадков.

14 августа глава МЧС Евгений Зиничев в ходе совещания по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в России рассказал, что из-за наводнения в Краснодарском крае эвакуация потребовалась 1,5 тыс. человек. Без света осталось более 23 тыс. жилых домов, в них проживает свыше 100 тыс. человек.

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