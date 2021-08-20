NASA приостановило контракт с компанией SpaceX из-за иска Безоса

NASA приостановило контракт с компанией SpaceX. Решение принято после иска Джеффри Безоса против Илона Маска. Разработку лунного посадочного модуля NASA поручили SpaceX. Blue Origin хотели участвовать в проекте и возмутились решением, передает телеканал «Известия». Безос предложил возместить агентству $2 млрд издержек. Судебные разбирательства ускорят после приостановки контракта NASA с Маском.

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