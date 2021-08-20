Чрезвычайную пожароопасность прогнозируют в Оренбургской области

МЧС предупредило жителей Оренбургской области об аномальной жаре. В регионе в ближайшие сутки ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Согласно прогнозам, температура воздуха в западных и центральных районах в дневные часы будет подниматься до +41 градуса. Среднесуточная температура воздуха превысит норму на девять градусов и более. При этом осадки не ожидаются. Об этом пишет 56orb.ru.

В регионе ожидается чрезвычайная пожароопасность. МЧС предупреждает о риске возгорания сухой травы и мусора, а также распространении огня на населенные пункты. Также жителей Оренбуржья предупреждают о риске солнечных и тепловых ударов, в связи с чем рекомендуется носить головные уборы и избегать нахождения под прямыми солнечными лучами.

Высокий риск природных пожаров также отмечается в Ульяновской области. Неблагоприятный прогноз действует до 23 августа.