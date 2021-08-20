Илон Маск анонсировал создание робота-гуманоида Tesla Bot в 2022 году

Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск анонсировал создание в 2022 году робота-гуманоида Tesla Bot. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает портал CNBC.

«Если задуматься, Tesla уже сейчас можно назвать крупнейшим в мире производителем роботов, потому что наши машины напоминают полуразумных роботов на колесах», — заявил Маск.

Отмечается, что высота нового робота будет походить на средний рост взрослого мужчины — 172 сантиметра, а его вес составит 57 килограммов. Вместо лица у Tesla Bot будет экран, на котором будет отображаться полезная информация.

Для максимальной подвижности конечности робота будут оснащены 40 сервоприводами.

Кроме того, Tesla Bot сможет использовать некоторые из уже существующих устройств искусственного интеллекта. Например, зрение ему обеспечат камеры для самоуправляющихся машин Tesla.

По словам Маска, робот можно будет использовать для похода в магазин, выполнения повседневных задач и переноски предметов.

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