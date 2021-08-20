Уголовное дело возбудили после гибели ребенка в яме с водой на Южном Урале

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели шестилетнего ребенка в Челябинской области. Мальчик утонул в пожарном водоеме.

Трагедия произошла в поселке Сулея в Саткинском районе в июле. Мальчик гулял с другом и упал в водоем. Второй ребенок бросился на помощь и тоже оказался в яме. Очевидцы успели вытащить из воды одного мальчика, второй ребенок утонул. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

Жители поселка просили губернатора Челябинской области Алексея Текслера уволить главу поселка. Они жаловались, что у пожарных водостоков нет ограждений и табличек. В МЧС уточнили, что трагедия произошла на недостроенном пожарном пирсе, при этом требований ограждать такие пирсы нет. Яма переполнилась водой из-за ливней.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности. Проводятся необходимые экспертизы.