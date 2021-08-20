Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом в Оренбургской области

Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля в Бузулуке (Оренбургская область). Два человека получили травмы.

Авария произошла на улице Гая. По данным правоохранительных органов, 39-летняя женщина-водитель автомобиля Nissan Almera при повороте налево не предоставила преимущество встречному мотоциклу. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

30-летний мотоциклист получил перелом костей таза, ушибы спины и правого плеча. Он госпитализирован. Его пассажирка получила ушиб кисты и ссадины.

В Тыве при столкновении маршрутки и легкового автомобиля 20 августа травмы получили десять человек, в том числе четверо несовершеннолетних. По предварительным данным, правила дорожного движения нарушил водитель легковушки.