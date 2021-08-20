В Москве зафиксировали наименьший темп прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста случаев COVID-19 среди субъектов РФ зафиксировали в Москве. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Москва — 0,12%, Республика Бурятия — 0,19%, Республика Татарстан — 0,22%», — говорится в сообщении.

За последние сутки в России зарегистрировали 20 992 новых случая коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. Больше всего - в Москве (1925), Санкт-Петербурге (1691), а также в Московской области (1029).

Всего с начала распространения коронавируса в России выявили 6 705 523 случая заболевания. Полностью выздоровели 5 983 405 гражданина. Количество летальных исходов из-за последствий COVID-19 составило 174 485.

Ранее в этот день глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян может быть сформирован до конца текущего года.

6 августа замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко заявил, что достижение в России коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80–90% является вопросом нескольких месяцев.

С 18 января в стране проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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