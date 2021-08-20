Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Жителя Иркутска задержали за продажу поддельных COVID-сертификатов
Мир
Японскому принцу показывали секретный фильм о создании биооружия в стране
Мир
В Крыму призвали Зеленского перестать «рычать» на жителей полуострова
Общество
Семь детей госпитализированы в Тольятти после посещения бассейна
Мир
Климкин назвал единственный способ «остановить» Россию
Мир
Bild узнал о вывозе Германией пива из Афганистана раньше людей
Армия
Разработчик рассказал о проекте самолета-носителя дронов на базе Ил-76
Мир
Производители «КовиВака» подали заявку на его одобрение в Южной Корее
Общество
Московские МФЦ снова заработали без предварительной записи

В отношении ударившего подростка охранника ТЦ в Челябинске возбудили дело

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейские возбудили административное дело по факту инцидента в торговом центре Челябинска, в ходе которого охранник ударил 14-летнюю девочку по лицу. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщили в УМВД России по городу.

Административное дело возбуждено по статье о побоях. Мужчине грозит штраф до 30 тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов, пишет сайт kp.ru. Издание отмечает, что, по мнению юриста Александра Щербинина, охранника можно привлечь к ответственности за превышение полномочий работником частной охранной организации при выполнении ими своих должностных обязанностей (ст. 203 УК РФ).

В правоохранительных органах уточнили, что все участники инцидента установлены и опрошены.

В отношении матери пострадавшей девочки возбуждено дело по статье 5.35 КоАП РФ о неисполнении родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

По предварительным данным, пострадавшая девочка курила электронную сигарету в зоне фуд-корта. Проверка по факту произошедшего продолжается.

В самом ТРК заявили, что проводят внутреннюю проверку. Охранника отстранили от работы, пишет REGNUM.

19 августа в соцсетях появился видеоролик, снятый в ТРК «Космос», на кадрах которого охранник ударил сидевшую за столиком девушку-подростка по лицу. В тот же день полиция начала проверку по факту публикации, отмечает «Москва 24».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021