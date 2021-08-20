В отношении ударившего подростка охранника ТЦ в Челябинске возбудили дело

Полицейские возбудили административное дело по факту инцидента в торговом центре Челябинска, в ходе которого охранник ударил 14-летнюю девочку по лицу. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщили в УМВД России по городу.

Административное дело возбуждено по статье о побоях. Мужчине грозит штраф до 30 тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов, пишет сайт kp.ru. Издание отмечает, что, по мнению юриста Александра Щербинина, охранника можно привлечь к ответственности за превышение полномочий работником частной охранной организации при выполнении ими своих должностных обязанностей (ст. 203 УК РФ).

В правоохранительных органах уточнили, что все участники инцидента установлены и опрошены.

В отношении матери пострадавшей девочки возбуждено дело по статье 5.35 КоАП РФ о неисполнении родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

По предварительным данным, пострадавшая девочка курила электронную сигарету в зоне фуд-корта. Проверка по факту произошедшего продолжается.

В самом ТРК заявили, что проводят внутреннюю проверку. Охранника отстранили от работы, пишет REGNUM.

19 августа в соцсетях появился видеоролик, снятый в ТРК «Космос», на кадрах которого охранник ударил сидевшую за столиком девушку-подростка по лицу. В тот же день полиция начала проверку по факту публикации, отмечает «Москва 24».