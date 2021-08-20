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WSJ узнала о разногласиях Путина и Байдена по Афганистану

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с американским коллегой Джо Байденом в Женеве выступил против того, чтобы военнослужащие США присутствовали в Средней Азии. Об этом 19 августа сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на высокопоставленных американских и российских чиновников.

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По данным издания, позиция российского лидера ограничила возможности США в плане размещения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в соседствующих с Афганистаном странах. Подчеркивается, что проблема усугубилась после прихода к власти боевиков движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Американские чиновники выразили мнение, что позиция Путина говорит о решительном настрое Москвы сохранить Среднюю Азию в качестве своей сферы влияния.

«Русские не заинтересованы в том, чтобы США вернулись туда», — приводит газета слова бывшего эксперта Госдепартамента по Евразии Пола Гобла.

Кроме того, в ходе встречи президент РФ добавил, что подобной позиции также придерживается Китай.

19 августа члены движения «Талибан» начали поиски и задержания жителей Афганистана, которые помогали США и Североатлантическому альянсу (НАТО) во время их контроля над территорией региона. В тот же день глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс подтвердил, что видел сообщения о преследовании боевиками помогавших американским военнослужащим афганцев, но подтвердить их подлинность пока не может.

Лидер Христианско-социального союза (ХСС), который входит в правительство Германии, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер в тот же день подчеркнул, что именно США несут основную ответственность за нынешнюю ситуацию в Афганистане.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая. Завершить его планируется до конца августа.

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили об «окончании войны» в Афганистане. В ходе переговоров боевики заявили о нежелании формировать коалиционное правительство и планах создать Исламский эмират Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

На следующий день в ответ на критику решения о выводе военных США из Афганистана Байден заявил, что не сожалеет об этом. Он подчеркнул, что более удачного момента для вывода воинского контингента не было, а отказ означал бы эскалацию конфликта.

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