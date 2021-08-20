ФСБ рассказала об испытаниях Японией биооружия на советских гражданах

ФСБ России рассекретила документы, свидетельствующие о том, что на советских гражданах, которых отправляли в спецотряд 731 Квантунской армии, испытывалось японское бактериологическое оружие. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» в пятницу, 20 августа.

Согласно документам, в 1930-1945 годах в плену у японцев оказались несколько тысяч советских граждан. Некоторых пленных в 1945 году поместили в специальный отряд 731 Квантунской армии, где над людьми проводили опыты, заражая их разного рода бактериями, в частности чумы, сибирской язвы, холеры и тифа.

Отмечается, что большинство инфицированных умирали. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и в конце концов тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму.

Всего в стенах лабораторий погибли около трех тысяч человек, следует из документов.

16 августа ФСБ впервые рассекретило архивные документы, из которых следует, что в 1944 году милитаристская Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году.