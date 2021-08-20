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Мужчина с гранатами ворвался к букмекерам в Ереване

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Мужчина, вооруженный гранатами, в пятницу, 20 августа, ворвался в букмекерскую контору в Ереване. Об этом сообщили в полиции Армении.

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Уточняется, что инцидент произошел в административном районе Малатия.

«20 августа около 09:00-10:00 в отдел полиции Малатии поступила информация о том, что мужчина, вооруженный гранатами, проник в офис букмекерской конторы на улице Бабаджаняна», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на место происшествия выезжали представители полиции и оперативные группы. В ходе переговоров с правоохранителями мужчина покинул офис букмекеров и сдался.

Как выяснилось, нападавшим оказался 34-летний житель дома на улице Бабаджаняна. Он был доставлен в отдел полиции.

Обстоятельства случившегося и причины поступка мужчины выясняются.

Накануне сообщалось, что подмосковном Подольске в ночь на 18 августа водитель такси взорвал отделение одного из банков. Мужчина, как уточнялось, рассчитывал, что взрывная волна позволит ему заполучить деньги, однако план не сработал и взрывом банкоматы лишь повредило. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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