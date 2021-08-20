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В Подмосковье возбудили дело после нападения собаки на семилетнюю девочку

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Полицейские в Московской области возбудили уголовное дело по факту нападения собаки на семилетнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД в пятницу, 20 августа.

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Уголовное дело возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

ЧП произошло в четверг, 19 августа, в подмосковном Жуковском на улице Гагарина. Семилетняя девочка находилась во дворе дома вместе с родителями. В это же время собаку породы стаффордширский терьер выгуливала на поводке без намордника несовершеннолетняя местная жительница 2006 года рождения. Подросток позволила девочке подойти к питомцу и погладить его, сообщает «Москва 24». Тогда животное и напало на ребенка. Пострадавшую госпитализировали.

Следствие ходатайствует о передаче уголовного дела из органов полиции в следственный отдел по Раменскому ГСУ СК России по Московской области для проведения объективного и всестороннего расследования, передает агентство городских новостей «Москва».

Прокуратура 19 августа начала проверку по факту произошедшего, отмечает телеканал «360».

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