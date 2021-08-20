Tesla выпустит кроссовер Model Y с увеличенным запасом хода

Американский производитель электромобилей Tesla планирует выпустить кроссовер Model Y с гораздо большей дальностью хода. Об этом 19 августа сообщает Insideevs.

Как отмечает издание, автомобили Tesla уже предлагают больший запас хода по сравнению с моделями конкурентов. Тем не менее бренд продолжает разрабатывать «дальнобйные» версии электрокаров.

Новый вариант Tesla Model Y сможет проехать без подзарядки до 640 км. Автомобиль получит силовую установку, состоящую из двух электромоторов на передней и задней оси мощностью 137 кВт и 184 кВт соответственно.

30 июля сообщалось, что электромобили Tesla получили в новом обновлении программного обеспечения поддержку трех новых языков: русского, венгерского и румынского.

Русификацию получила бортовая система с голосовым управлением. Появились и другие функции, среди которых режим «Автомойка», при котором машина закрывает все окна, блокирует порт зарядки, дверные замки, дворники и звуковые сигналы датчика парковки.