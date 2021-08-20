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В ГД оценили слова Климкина о способе остановить Россию

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Говоря о том, что Украина сможет остановить Россию с помощью США, бывший глава украинского МИДа Павел Климкин подчеркнул отсутствие независимости Киева. Такое мнение 20 августа высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

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«Заявление Климкина интересно тем, что он не валяет дурака, а прямо указывает на то, что есть так называемые власти в Киеве и есть настоящие власти, которые находятся очень далеко, за океаном, и которые определяют матрицу поведения киевских властей... Есть внешние хозяева, есть заказчики, а у этих заказчиков их заказ сформулирован четко, и он связан с превращением Украины в анти-Россию», — подчеркнул Новиков в беседе с RT.

Депутат указал, что Украина сделала ставку на США и их союзников, а не на развитие отношений с Россией. Именно это и имеется в виду, когда Киев говорит о независимости, добавил Новиков.

«Говоря о независимости, они (власти Украины. — Ред.) имеют в виду на самом деле разрыв всяческих отношений с Российской Федерацией, отношений политических, культурных, экономических, что противоречит здравой логике, учитывая нашу историю и учитывая общемировые тенденции, связанные с развитием интеграционных процессов, экономической кооперации и другими явлениями, которые называют процессами глобализации», — заявил он.

Ранее в пятницу Климкин заявил, что Украина сможет остановить Россию только при помощи США, но неудача Вашингтона в Афганистане может поставить под вопрос такое сотрудничество. Говоря о ситуации на Среднем Востоке, Климкин заявил, что Штаты проиграли борьбу за «новый Афганистан», но смогли частично решить задачу борьбы против «Аль-Каиды» (запрещена в РФ). Климкин считает, что Украина также «выиграла в борьбе с Россией», хоть и не смогла стать частью Запада.

17 августа бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что главной ошибкой страны за 30 лет независимости является отказ от добрососедства с Россией. По его словам, отказ Киева от Москвы привел украинскую сторону к расколу в обществе, социальной нестабильности, глубокому экономическому кризису, разгулу националистических организаций, преследованию оппозиции, а также к закрытию неугодных режиму СМИ.

12 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина становится западным проектом «анти-Россия», направленным на конфронтацию с Москвой и разжигание ненависти по отношению к ней. Он указал, что многие украинцы не согласны с таким положением дел, однако им не дают быть услышанными.

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