Говоря о том, что Украина сможет остановить Россию с помощью США, бывший глава украинского МИДа Павел Климкин подчеркнул отсутствие независимости Киева. Такое мнение 20 августа высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Заявление Климкина интересно тем, что он не валяет дурака, а прямо указывает на то, что есть так называемые власти в Киеве и есть настоящие власти, которые находятся очень далеко, за океаном, и которые определяют матрицу поведения киевских властей... Есть внешние хозяева, есть заказчики, а у этих заказчиков их заказ сформулирован четко, и он связан с превращением Украины в анти-Россию», — подчеркнул Новиков в беседе с RT.

Депутат указал, что Украина сделала ставку на США и их союзников, а не на развитие отношений с Россией. Именно это и имеется в виду, когда Киев говорит о независимости, добавил Новиков.

«Говоря о независимости, они (власти Украины. — Ред.) имеют в виду на самом деле разрыв всяческих отношений с Российской Федерацией, отношений политических, культурных, экономических, что противоречит здравой логике, учитывая нашу историю и учитывая общемировые тенденции, связанные с развитием интеграционных процессов, экономической кооперации и другими явлениями, которые называют процессами глобализации», — заявил он.

Ранее в пятницу Климкин заявил, что Украина сможет остановить Россию только при помощи США, но неудача Вашингтона в Афганистане может поставить под вопрос такое сотрудничество. Говоря о ситуации на Среднем Востоке, Климкин заявил, что Штаты проиграли борьбу за «новый Афганистан», но смогли частично решить задачу борьбы против «Аль-Каиды» (запрещена в РФ). Климкин считает, что Украина также «выиграла в борьбе с Россией», хоть и не смогла стать частью Запада.

17 августа бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что главной ошибкой страны за 30 лет независимости является отказ от добрососедства с Россией. По его словам, отказ Киева от Москвы привел украинскую сторону к расколу в обществе, социальной нестабильности, глубокому экономическому кризису, разгулу националистических организаций, преследованию оппозиции, а также к закрытию неугодных режиму СМИ.

12 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина становится западным проектом «анти-Россия», направленным на конфронтацию с Москвой и разжигание ненависти по отношению к ней. Он указал, что многие украинцы не согласны с таким положением дел, однако им не дают быть услышанными.