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В ДНР отметили несамостоятельность Украины в разрешении ситуации в Донбассе

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Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в минской контактной группе, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила в пятницу, 20 августа, что Украина несамостоятельна в переговорном процессе по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Де-юре Украина независимое государство, а вот де-факто страна потеряла значительную часть своего суверенитета. Мы это ощущаем даже в рамках минского переговорного процесса, поскольку очевидно, что инструкции по поведению и позиции вырабатываются не в Киеве», — пояснила Никонорова в беседе с «РИА Новости».

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При этом, по ее словам, если подобные инструкции вырабатываются всё же в Киеве, то только совместно с гражданами других государств.

Никонорова отметила, что «Украина очень быстро движется по пути саморазрушения», так как об этом свидетельствует влияние иностранных государств, международных организаций на принятие решений в стране, а также нарушение прав человека и международного права, вольное отношение к соблюдению договоренностей.

Ранее, 11 августа, директор департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин заявил, что Россия обеспокоена деградацией ситуации на востоке Украины, в то время как западные покровители Киева ничего не предпринимают, чтобы прекратить войну в Донбассе. По его словам, власти Украины продолжают осложнять ситуацию в переговорном процессе вместо урегулирования конфликта.

5 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Донбасса, считающих себя русскими, уезжать в Россию. По его словам, такие люди совершают большую ошибку, оставаясь жить в регионе. В то же время, по словам украинского лидера, жители Донбасса, считающие себя украинцами, не должны покидать его территорию.

На заявление Зеленского отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, вместо того чтобы объединять Украину и ее многонациональный народ, Зеленский кидает в людей камень раздора.

12 июля президент РФ Владимир Путин высказал мнение о том, что Киеву не нужен Донбасс. Российский лидер отметил, что «жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навя­зать силой, блокадой, угрозами».

Также на ненужность Донбасса, по мнению российского лидера, указывает проводимая украинскими властями политика. Он напомнил, что минские договоренности дают реальный шанс мирно восста­новить территориальную целостность Украины, догово­рившись с представителями самопровозглашенных республик Донбасса при посредничестве РФ, Германии и Франции.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.

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