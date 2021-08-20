Владимир Путин и Ангела Меркель проводят переговоры в Москве. Трансляция

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 20 августа, проводят переговоры в Москве. Это их первая встреча с начала пандемии коронавируса.

Стороны обсуждают состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также ряд актуальных международных и региональных вопросов.

В рамках визита в российскую столицу Меркель возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены.

Предположительно, данный визит в Москву станет для Меркель последним в качестве главы правительства ФРГ.

В последний раз канцлер Германии посещала РФ с официальным визитом в мае 2018 года, тогда ее встреча с Путиным состоялась в Сочи.