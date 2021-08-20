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Белгородская область лидирует среди регионов по доле вакцинированных

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Лидером по доле привитого от коронавирусной инфекции населения России стала Белгородская область. Соответствующая информация следует из данных РБК, полученных на основе информации от региональных властей, а также опубликованных оперативными штабами субъектов.

Регион лидирует по показателю получивших один компонент вакцины, а также по статистике полностью прошедших вакцинацию.

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Один компонент вакцины от коронавируса в Белгородской области получили около 44,5% населения (686,6 тыс. человек). При этом полностью привиты в регионе 38,16%, говорится в материале 20 августа.

На втором месте по числе полностью вакцинированных от COVID-19 граждан находится Чукотка (37,66% от населения), на третьем — Московская область (32,43%).

Белгородская область, как отмечается, не покидала тройку лидеров по доле привитых граждан с конца мая.

В общей сложности, по данным РБК, первую инъекцию вакцины от инфекции получили 40,5 млн россиян, полностью привиты 32,9 млн человек.

Ранее в этот день глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян может быть сформирован до конца текущего года. По его словам, вакцины в избытке имеются во всех российских регионах, и «вся проблема заключается в том, чтобы люди более активно шли и вакцинировались».

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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