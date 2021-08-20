Белгородская область лидирует среди регионов по доле вакцинированных
Лидером по доле привитого от коронавирусной инфекции населения России стала Белгородская область. Соответствующая информация следует из данных РБК, полученных на основе информации от региональных властей, а также опубликованных оперативными штабами субъектов.
Регион лидирует по показателю получивших один компонент вакцины, а также по статистике полностью прошедших вакцинацию.
Один компонент вакцины от коронавируса в Белгородской области получили около 44,5% населения (686,6 тыс. человек). При этом полностью привиты в регионе 38,16%, говорится в материале 20 августа.
На втором месте по числе полностью вакцинированных от COVID-19 граждан находится Чукотка (37,66% от населения), на третьем — Московская область (32,43%).
Белгородская область, как отмечается, не покидала тройку лидеров по доле привитых граждан с конца мая.
В общей сложности, по данным РБК, первую инъекцию вакцины от инфекции получили 40,5 млн россиян, полностью привиты 32,9 млн человек.
Ранее в этот день глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян может быть сформирован до конца текущего года. По его словам, вакцины в избытке имеются во всех российских регионах, и «вся проблема заключается в том, чтобы люди более активно шли и вакцинировались».
В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
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