Врач назвал причину высокой уязвимости мужчин перед коронавирусом

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил в пятницу, 20 августа, что мужчины чаще женщин умирают от COVID-19 из-за особенностей гормональной системы.

«У нас смертность среди мужчин от коронавируса несколько превалирует над смертностью среди женщин. Связано это с действиями гормонов, у женщин эстрогена, у мужчин тестостерона, которые влияют на клетки иммунной системы», — пояснил врач в беседе с URA.RU.

По его словам, уровень выработки антител у мужчины несколько ниже. Болибок также отметил, что иммунная система женщин добирается до самого вируса.

Так, аллерголог рассказал, что антитела, которые образуются у женщин, легче проникают внутрь клеток. Это связано и с гормональными различиями.

«У этой женской особенности есть и обратная сторона медали — у них чаще встречаются аутоиммунные заболевания, когда антитела атакуют внутриклеточные структуры своего собственного организма», — подчеркнул Болибок.

В свою очередь инфекционист, главный врач сети клиник «Династия» Татьяна Чаленко обратила внимание на то, что из-за низкого уровня тестостерона у мужчин чаще развиваются сердечно-сосудистые заболевания, и коронавирусная инфекция протекает тяжелее.

Ранее, 2 марта, ученые из исследовательского института трансляционной геномики (TGen) в США сообщили, что из-за геномных особенностей дыхательных путей мужчины больше подвержены риску заразиться коронавирусной инфекцией. Также специалисты выяснили, что риск заболеть COVID-19 выше у курильщиков и пожилых людей.