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Посол Кубы назвал условие восстановления авиасообщения с РФ

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Восстановление авиасообщения между Москвой и Гаваной произойдет, когда стабилизируется эпидемиологическая ситуация по COVID-19. Точных сроков возобновления полетов нет. Об этом 20 августа сообщил «Известиям» посол Кубы в РФ Хулио Пенья.

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На полях межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) дипломат рассказал о помехах в сотрудничестве союза с Кубой.

«Сотрудничеству Кубы с ЕАЭС не мешают большие расстояния. Сейчас мы разрабатываем дорожную карту с союзом. Там есть ряд мероприятий по углублению взаимодействия. Этот документ будет скоро подписан — возможно, до октября. Когда Куба станет членом союза, мы пока не можем сказать. Нужно спросить членов организации. Но мы будем работать над этим», — рассказал Пенья.

Ранее в этот день премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании межправительственного совета организации заявил, что экономика стран ЕАЭС постепенно восстанавливается на фоне распространения COVID-19 благодаря совместным действиям стран.

По его словам, период пандемии продемонстрировал, что страны союза способны оперативно и гибко адаптироваться к различным вызовам и изменениям.

При этом еще в апреле 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что ЕАЭС нуждается в более гибких инструментах финансовой поддержки, так как из-за коронавируса риск разрушения экономик государств-членов организации очень высок.

Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

В декабре 2020 года ЕЭС предоставил Узбекистану и Кубе статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Ранее такой статус при союзе имела только Молдавия, получившая его в мае 2018 года. Наблюдатели должны воздерживаться от любых действий, способных нанести ущерб интересам союза и стран-участниц.

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